Login per accedere a Internet all'interno dei sistemi operativi
Linux Mint 21 MATE
Linux Mint è una distribuzione Linux popolare e facile da usare basata su Ubuntu e Debian. Fornisce un ambiente desktop raffinato e intuitivo, Cinnamon, Xfce o MATE, con particolare attenzione alla semplicità. Linux Mint include una varietà di applicazioni e strumenti preinstallati, rendendolo una scelta adatta per gli utenti che cercano un sistema operativo stabile ed elegante. Basato su Debian e Ubuntu, fornisce circa 30.000 pacchetti e uno dei migliori gestori di software. Come le versioni Ubuntu LTS, anche una versione principale di Linux Mint è supportata per cinque anni. Tuttavia, ci sono tre rilasci parziali nel mezzo.
