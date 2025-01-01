Linux Mint 22.1 Cinnamon Edition, in codice "Xia", è una versione di supporto a lungo termine (LTS) che sarà supportata fino al 30 aprile 2029. Questa versione porta diverse nuove funzionalità e miglioramenti per migliorare la tua esperienza desktop. Ecco alcune delle nuove caratteristiche chiave:
- Nuovo tema predefinito: un look moderno con elementi arrotondati e contrasti migliorati.
- Finestra di dialogo Cleaner: layout più snello con pulsanti chiaramente separati.
- Compatibilità Wayland migliorata: migliore supporto per il server di visualizzazione Wayland.
- Gestione aggiornamenti migliorati: aggiornamenti più veloci con multithreading e multiprocessing.
- Nuovi strumenti di gestione dei pacchetti: aptkit e capitano sostituiscono strumenti più vecchi e obsoleti.
- Modalità di risparmio energetico: opzioni per le modalità di risparmio energetico, bilanciata e prestazionale.
- Set di sfondi a tema: selezione più semplice da set di sfondi a tema.