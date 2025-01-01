Linux Mint 22.1 Cinnamon Edition, in codice "Xia", è una versione di supporto a lungo termine (LTS) che sarà supportata fino al 30 aprile 2029. Questa versione porta diverse nuove funzionalità e miglioramenti per migliorare la tua esperienza desktop. Ecco alcune delle nuove caratteristiche chiave:

Nuovo tema predefinito : un look moderno con elementi arrotondati e contrasti migliorati.

: un look moderno con elementi arrotondati e contrasti migliorati. Finestra di dialogo Cleaner : layout più snello con pulsanti chiaramente separati.

: layout più snello con pulsanti chiaramente separati. Compatibilità Wayland migliorata : migliore supporto per il server di visualizzazione Wayland.

: migliore supporto per il server di visualizzazione Wayland. Gestione aggiornamenti migliorati : aggiornamenti più veloci con multithreading e multiprocessing.

: aggiornamenti più veloci con multithreading e multiprocessing. Nuovi strumenti di gestione dei pacchetti : aptkit e capitano sostituiscono strumenti più vecchi e obsoleti.

: aptkit e capitano sostituiscono strumenti più vecchi e obsoleti. Modalità di risparmio energetico : opzioni per le modalità di risparmio energetico, bilanciata e prestazionale.

: opzioni per le modalità di risparmio energetico, bilanciata e prestazionale. Set di sfondi a tema: selezione più semplice da set di sfondi a tema.