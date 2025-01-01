Linux Mint 22.1 Mate Edition, nome in codice "Xia", è una versione con supporto a lungo termine (LTS) che sarà supportata fino al 30 aprile 2029. Questa versione si concentra sul perfezionamento dell'ambiente desktop classico introducendo alcune nuove funzionalità per un'esperienza più fluida. Ecco alcune delle nuove funzionalità principali:
- Gestione dei pacchetti modernizzati: Introduzione di Aptkit e Capitano per prestazioni migliori e meno bug.
- Gestione aggiornamenti migliorati: aggiornamenti più veloci con multithreading e multiprocessing.
- Fonti Ubuntu più sottili: una versione più moderna e compatta della famiglia dei caratteri Ubuntu.
- Nuovo server audio: passa a Pipewire per una migliore gestione dell'audio.
- Modalità di risparmio energetico: opzioni per le modalità di risparmio energetico, bilanciata e prestazionale.