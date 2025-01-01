Linux Mint 22.1 Xfce Edition, nome in codice "Xia", è una versione con supporto a lungo termine (LTS) che sarà supportata fino al 30 aprile 2029. Questa versione si concentra sul miglioramento delle prestazioni e dell'usabilità mantenendo un ambiente desktop leggero. Ecco alcune delle nuove funzionalità principali:

Gestione dei pacchetti modernizzata : Introduzione di Aptkit e Captain per prestazioni migliori e meno bug.

Gestione aggiornamenti migliorati : aggiornamenti più veloci con multithreading e multiprocessing.

Modalità di risparmio energetico : opzioni per le modalità di risparmio energetico, bilanciata e prestazionale.

Fonti Ubuntu più sottili : una versione più moderna e compatta della famiglia dei caratteri Ubuntu.

Nuovo server audio: Passa a Pipewire per una migliore gestione audio.