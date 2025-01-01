Linux Mint 22.1 Xfce Edition, nome in codice "Xia", è una versione con supporto a lungo termine (LTS) che sarà supportata fino al 30 aprile 2029. Questa versione si concentra sul miglioramento delle prestazioni e dell'usabilità mantenendo un ambiente desktop leggero. Ecco alcune delle nuove funzionalità principali:
- Gestione dei pacchetti modernizzata: Introduzione di Aptkit e Captain per prestazioni migliori e meno bug.
- Gestione aggiornamenti migliorati: aggiornamenti più veloci con multithreading e multiprocessing.
- Modalità di risparmio energetico: opzioni per le modalità di risparmio energetico, bilanciata e prestazionale.
- Fonti Ubuntu più sottili: una versione più moderna e compatta della famiglia dei caratteri Ubuntu.
- Nuovo server audio: Passa a Pipewire per una migliore gestione audio.