Lubuntu 22.04
Lubuntu è una distribuzione Linux leggera ed efficiente dal punto di vista energetico basata su Ubuntu. Utilizza l'ambiente desktop LXQt, rendendolo adatto ad hardware o sistemi meno recenti con risorse limitate. Lubuntu offre un'esperienza utente veloce e reattiva, con particolare attenzione alla semplicità e all'efficienza. Lubuntu ha ricevuto il riconoscimento ufficiale come membro formale della famiglia Ubuntu l'11 maggio 2011. Lubuntu originariamente utilizzava il desktop LXDE, ma è passato al desktop LXQt con il rilascio di Lubuntu 18.10.
