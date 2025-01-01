Login per accedere a Internet all'interno dei sistemi operativi
siduction

Siduction Linux Latest Xfce

siduction è una distribuzione Linux a rilascio progressivo basata sul ramo unstable di Debian (Sid). Gli aggiornamenti vengono regolarmente incorporati nel sistema tramite aggiornamenti software. Ha lo scopo di fornire agli utenti gli ultimi aggiornamenti software mantenendo un equilibrio tra stabilità e funzionalità all'avanguardia. siduction è adatto agli utenti che desiderano sperimentare Debian Sid in un ambiente user-friendly e ben configurato.
