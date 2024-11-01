Ubuntu 21.10, noto anche con il nome in codice "Impish Indri", è stato rilasciato il 14 ottobre 2021. Questa versione ha apportato diverse nuove funzionalità e miglioramenti al sistema operativo Ubuntu. Ecco alcune delle nuove funzionalità principali:

GNOME 40: si è trattato di un aggiornamento importante che ha modificato il layout e il flusso di lavoro di alcuni elementi fondamentali dell'esperienza desktop.

Firefox come Snap: la versione di Firefox fornita per impostazione predefinita con Ubuntu ora viene fornita come Snap, consentendo aggiornamenti più rapidi e alcuni vantaggi aggiuntivi in termini di sicurezza.

Linux Kernel 5.13: questa nuova versione del kernel ha introdotto nuove funzionalità di sicurezza e un migliore supporto dei dispositivi.

Tema leggero per impostazione predefinita: la versione leggera del tema Yaru è diventata quella predefinita.

Il supporto per Ubuntu 21.10 è terminato a luglio 2022.