La versione 22.04 di Ubuntu, nota anche come "Jammy Jellyfish", è stata lanciata ufficialmente il 21 aprile 2022. Questa versione è una versione LTS (Long Term Support), il che significa che sarà supportata con aggiornamenti e patch di sicurezza fino ad aprile 2027.

Ecco alcune nuove funzionalità chiave introdotte in Ubuntu 22.04: