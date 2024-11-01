La versione 22.04 di Ubuntu, nota anche come "Jammy Jellyfish", è stata lanciata ufficialmente il 21 aprile 2022. Questa versione è una versione LTS (Long Term Support), il che significa che sarà supportata con aggiornamenti e patch di sicurezza fino ad aprile 2027.
Ecco alcune nuove funzionalità chiave introdotte in Ubuntu 22.04:
- Selezione colore principale: gli utenti possono personalizzare l'esperienza desktop scegliendo diversi colori principali.
- Nuovo strumento Screenshot e Screencast: uno strumento rinnovato per acquisire screenshot e registrare video sul desktop.
- Nuova impostazione multitasking: questa impostazione consente agli utenti di abilitare gli angoli attivi, che fanno apparire l'area delle attività quando il cursore viene spostato nell'angolo in alto a sinistra.
- GNOME 42: miglioramenti significativi in termini di usabilità, batteria e prestazioni con GNOME 42.
- LibreOffice 7.3: è inclusa l'ultima versione della popolare suite per ufficio open source.
- Supporto Wayland: Wayland abilitato per impostazione predefinita.