Ubuntu 22.10, noto anche con il nome in codice "Kinetic Kudu", è stato un aggiornamento significativo del sistema operativo Ubuntu. È arrivato con diverse nuove funzionalità che hanno migliorato l'esperienza dell'utente e le prestazioni del sistema. Ecco alcune delle caratteristiche principali:

L'ambiente desktop è stato aggiornato a GNOME 43, che ha fornito nuovi modi per interagire con il tuo dispositivo e ti ha aiutato a completare le attività più velocemente.

Le Impostazioni rapide sono state riprogettate per un accesso più rapido alle opzioni di uso comune come le impostazioni Wi-Fi, la Modalità oscura, il cambio di dispositivo audio e altro ancora.

Ubuntu 22.10 utilizzava PipeWire come sistema audio per impostazione predefinita, il che ha migliorato le prestazioni e la compatibilità, in particolare con i moderni dispositivi Bluetooth.

Le impostazioni di sistema sono state migliorate e alcune app degne di nota sono state trasferite su GTK 4.

La versione includeva anche il supporto WebP a livello di sistema e Linux Kernel 5.19.

Tuttavia, è importante notare che Ubuntu 22.10 era una versione non LTS (supporto a lungo termine) e il supporto è terminato il 20 luglio 2023.