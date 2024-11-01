Ubuntu 23.04, noto anche come "Lunar Lobster", è stata una versione significativa con numerose nuove funzionalità e aggiornamenti. Questa versione ha raggiunto la fine del ciclo di vita il 25 gennaio 2024.

Ecco alcune delle nuove funzionalità introdotte in Ubuntu 23.04:

Nuovo programma di installazione basato su Flutter : Ubuntu 23.04 ha introdotto un nuovo programma di installazione basato su Flutter, che ha fornito un aspetto moderno e rinfrescante e ha semplificato il processo di installazione del sistema operativo.

: Ubuntu 23.04 ha introdotto un nuovo programma di installazione basato su Flutter, che ha fornito un aspetto moderno e rinfrescante e ha semplificato il processo di installazione del sistema operativo. GNOME 44 : questa versione di Ubuntu veniva fornita con GNOME 44, che apportava numerosi miglioramenti all'usabilità.

: questa versione di Ubuntu veniva fornita con GNOME 44, che apportava numerosi miglioramenti all'usabilità. Nuovo badge di notifica : è stato aggiunto un nuovo badge di notifica per migliorare l'interfaccia utente.

: è stato aggiunto un nuovo badge di notifica per migliorare l'interfaccia utente. QR per condividere la rete WiFi : è stata aggiunta una nuova funzionalità per condividere le reti WiFi utilizzando i codici QR.

: è stata aggiunta una nuova funzionalità per condividere le reti WiFi utilizzando i codici QR. Nuova versione del kernel e app aggiornate: la versione includeva una nuova versione del kernel e app aggiornate per una migliore esperienza utente.

Ricorda, è sempre importante mantenere il tuo sistema aggiornato alla versione più recente per beneficiare delle funzionalità e degli aggiornamenti di sicurezza più recenti. Se stai ancora utilizzando Ubuntu 23.04, considera l'aggiornamento a una versione più recente.