Ubuntu 23.10, nome in codice "Mantic Minotaur", è stato rilasciato nell'ottobre 2023. Questa versione ha apportato diverse nuove funzionalità e miglioramenti:

GNOME 45 : è stato incluso l'ultimo ambiente desktop GNOME, che offre un nuovo indicatore dell'area di lavoro, una barra laterale a tutta altezza e molti miglioramenti di usabilità e prestazioni.

: è stato incluso l'ultimo ambiente desktop GNOME, che offre un nuovo indicatore dell'area di lavoro, una barra laterale a tutta altezza e molti miglioramenti di usabilità e prestazioni. Linux Kernel 6.5 : questo aggiornamento ha fornito miglioramenti come il supporto MIDI 2.0, un migliore supporto per Rust e migliori funzionalità di gestione dell'alimentazione.

: questo aggiornamento ha fornito miglioramenti come il supporto MIDI 2.0, un migliore supporto per Rust e migliori funzionalità di gestione dell'alimentazione. App Center basato su Flutter : è stato introdotto un nuovo App Center, integrato in Flutter, che fornisce un modo rapido e intuitivo per gestire sia i pacchetti deb che quelli snap sul tuo computer.

: è stato introdotto un nuovo App Center, integrato in Flutter, che fornisce un modo rapido e intuitivo per gestire sia i pacchetti deb che quelli snap sul tuo computer. Ubuntu Tiling Assistant: questa funzionalità ha migliorato il sistema di affiancamento delle finestre, semplificando la gestione delle configurazioni multi-finestra.

Il supporto per Ubuntu 23.10 terminerà a luglio 2024. Ciò significa che dopo questa data Ubuntu 23.10 non riceverà più aggiornamenti o patch di sicurezza. Si consiglia di eseguire l'aggiornamento a una versione più recente prima della data di fine vita per mantenere il sistema sicuro e aggiornato.