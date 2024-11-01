La versione 24.04 di Ubuntu, nome in codice "Noble Numbat", è una versione con supporto a lungo termine (LTS) che offre una serie di nuove funzionalità e miglioramenti. Ecco alcune delle caratteristiche principali:

Supporto esteso : Ubuntu 24.04 LTS riceverà aggiornamenti per 12 anni, incluso il periodo di estensione con l'abbonamento Pro.

: Ubuntu 24.04 LTS riceverà aggiornamenti per 12 anni, incluso il periodo di estensione con l'abbonamento Pro. Miglioramenti all'installazione : l'esperienza di installazione è stata migliorata con un'interfaccia utente moderna e schermate facili da seguire.

: l'esperienza di installazione è stata migliorata con un'interfaccia utente moderna e schermate facili da seguire. Aggiornamento del Centro software : il nuovo centro software basato su Flutter offre un'interfaccia utente elegante e un'esperienza utente migliore.

: il nuovo centro software basato su Flutter offre un'interfaccia utente elegante e un'esperienza utente migliore. Aggiornamento GNOME 46 : questo aggiornamento promette un migliore supporto touchscreen, una migliore reattività e animazioni più fluide.

: questo aggiornamento promette un migliore supporto touchscreen, una migliore reattività e animazioni più fluide. Linux Kernel 6.8 : fornisce un supporto avanzato per le CPU e GPU più recenti e una gestione energetica ottimizzata per i laptop.

: fornisce un supporto avanzato per le CPU e GPU più recenti e una gestione energetica ottimizzata per i laptop. Nuovo menu Impostazioni rapide: modifica le impostazioni Wi-Fi e attiva Modalità oscura, Bluetooth, Luce notturna e altro.

Questa versione è destinata a offrire un sistema operativo stabile e robusto adatto a una base di utenti diversificata, dagli appassionati di personal computing agli sviluppatori professionisti e alle imprese.