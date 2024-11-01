Ubuntu 24.10, Oriole Oracolare in codice Oriole è stato rilasciato il 10 ottobre 2024. Questa versione provvisoria porta diverse funzionalità interessanti, tra cui l'ultimo Linux Kernel 6.11, l'ambiente desktop Gnome 47 e il miglioramento dei controlli delle autorizzazioni degli utenti. Celebra anche il 20 ° anniversario di Ubuntu con sfondi speciali e il suono di avvio originale. Tuttavia, Ubuntu 24.10 riceverà solo aggiornamenti e supporto per 9 mesi, dopo di che raggiungerà la sua fine della vita.

Nuove funzionalità: