Ubuntu 24.10, Oriole Oracolare in codice Oriole è stato rilasciato il 10 ottobre 2024. Questa versione provvisoria porta diverse funzionalità interessanti, tra cui l'ultimo Linux Kernel 6.11, l'ambiente desktop Gnome 47 e il miglioramento dei controlli delle autorizzazioni degli utenti. Celebra anche il 20 ° anniversario di Ubuntu con sfondi speciali e il suono di avvio originale. Tuttavia, Ubuntu 24.10 riceverà solo aggiornamenti e supporto per 9 mesi, dopo di che raggiungerà la sua fine della vita.
Nuove funzionalità:
- Linux Kernel 6.11 con supporto hardware per GPU AMD RDNA4 e Intel BattleMage
- Gnome 47 con colori accenti e app aggiornate
- File Manager Nautilus riprogettato con una nuova barra laterale
- Autorizzazioni sperimentali che spingono per una migliore sicurezza
- Sfondi per l'anniversario speciale e suono di avvio