Ubuntu 25.04, in codice Pucky Puffin, è una versione provvisoria che porta nuovi aggiornamenti e miglioramenti all'esperienza desktop Ubuntu. È alimentato da Linux Kernel 6.14 e l'ultimo ambiente GNOME 48, rendendo le attività quotidiane più fluide e più veloci. Tuttavia, poiché non è una versione di supporto a lungo termine, i suoi aggiornamenti saranno mantenuti per soli 9 mesi, con la fine del supporto in arrivo nel gennaio 2026. Ecco alcune delle nuove funzionalità chiave di questa versione:

Gruppo di notifica: Una migliore gestione delle notifiche per aiutare a ridurre il disordine sul desktop.

Una migliore gestione delle notifiche per aiutare a ridurre il disordine sul desktop. Gestione di FlatPak migliorata: Installazione più fluida e aggiornamento delle applicazioni FlatPak.

Installazione più fluida e aggiornamento delle applicazioni FlatPak. Notifiche per le cuffie: avvisi sullo schermo quando le cuffie sono collegate.

avvisi sullo schermo quando le cuffie sono collegate. Caratteristiche del benessere: Opzioni per impostare limiti di tempo sullo schermo, promemoria di movimento e promemoria per la vista.

Opzioni per impostare limiti di tempo sullo schermo, promemoria di movimento e promemoria per la vista. Limitazione della carica della batteria: Una nuova impostazione che consente agli utenti del laptop di limitare la carica della batteria per prolungare la durata della batteria.

Questa versione è un'ottima scelta se ti piace provare le ultime funzionalità e miglioramenti, mentre quelli che cercano stabilità a lungo termine potrebbero invece considerare una versione LTS.