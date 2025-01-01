Arch Linux ist eine fortlaufend erscheinende Linux-Distribution, die einer minimalistischen Philosophie folgt. Es ist bekannt für seine Einfachheit, Flexibilität und modernste Software. Arch Linux verwendet den Pacman-Paketmanager und das Arch Build System (ABS) für die Paketverwaltung und -anpassung und spricht damit Benutzer an, die einen Do-it-yourself-Ansatz bevorzugen. Arch Linux erfordert mehr manuelle Konfiguration als einsteigerfreundliche Optionen, bietet aber eine differenzierte Kontrolle über das System. Gut geeignet für erfahrene Benutzer, die Wert auf individuelle Anpassung legen und stets auf dem neuesten Stand der Software bleiben möchten.