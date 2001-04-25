ArcoLinux ist eine auf Arch Linux basierende Distribution, die eine Reihe vorkonfigurierter Desktop-Umgebungen bereitstellt. Ziel ist es, das Arch Linux-Erlebnis für Benutzer zugänglicher zu machen, indem mehrere Desktop-Optionen und eine einfache Anpassung angeboten werden. ArcoLinux enthält verschiedene Tools, die Benutzer beim Erlernen und Erkunden des Arch Linux-Ökosystems unterstützen. Es gibt drei verschiedene Versionen von ArcoLinux – ArcoLinux, ArcoLinuxB und ArcoLinuxD – die unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Das Haupt-ArcoLinux kommt mit der gesamten GUI und Feinheiten. ArcoLinuxD ist eine Minimaldistribution, die Skripte enthält, die es Power-Usern ermöglichen, jeden Desktop und jede Anwendung zu installieren. ArcoLinuxB ist ein Projekt, das Benutzern die Möglichkeit gibt, benutzerdefinierte Distributionen zu erstellen.