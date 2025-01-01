BunsenLabs Linux ist eine Community-Fortsetzung der CrunchBang Linux-Distribution. Basierend auf Debian bietet es eine schlanke Openbox-Desktop-Umgebung und eine optimierte Benutzeroberfläche. BunsenLabs ist auf Effizienz und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und daher eine gute Wahl für Benutzer, die ein einfaches und ressourceneffizientes Linux-System suchen. Die Distribution besteht aus Konfigurations- und Ressourcenpaketen, die auf Debian installiert werden. Es sind zusätzliche Multimedia- und Hardware-bezogene Pakete vorinstalliert, um ein besseres Out-of-the-Box-Erlebnis zu bieten.