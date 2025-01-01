Deepin ist eine benutzerfreundliche Linux-Distribution, die über die Deepin Desktop Environment (DDE) verfügt. Es ist bekannt für sein optisch ansprechendes Design und seine Benutzerfreundlichkeit. Deepin umfasst seine eigenen Anwendungen und bietet ein ausgefeiltes und modernes Desktop-Erlebnis für Benutzer, die ein attraktives und funktionales Linux-System suchen. Die Deepin-Benutzerbasis besteht überwiegend aus Chinesen und die Entwicklung von Deepin wird von Deepin Technology mit Sitz in China geleitet. Deepin bietet eine Mischung aus Open-Source- und proprietären Programmen wie Google Chrome, Spotify und Steam.