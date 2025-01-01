DragonFly BSD ist ein kostenloses und Open-Source-Unix-ähnliches Betriebssystem, das von FreeBSD 4.8 abgeleitet wurde. Es wurde von Matthew Dillon, einem ehemaligen Amiga- und FreeBSD-Entwickler, erstellt. DragonFly BSD ist für seine einzigartigen Designkonzepte bekannt, von denen viele von AmigaOS beeinflusst wurden. Es hat Lightweight-Kernel-Threads (LWKT), ein In-Kernel-Message-Passing-System und das HAMMER-Dateisystem implementiert. Eines seiner Hauptmerkmale ist HAMMER2, ein modernes Hochleistungsdateisystem mit sofortigen Snapshots, Komprimierung und Deduplizierung. DragonFly BSD umfasst auch virtuelle Kernel, die die Möglichkeit bieten, einen vollständigen Kernel als Benutzerprozess zur Ressourcenverwaltung oder zur beschleunigten Kernel-Entwicklung und zum Debuggen auszuführen. Es wurde mit dem Ziel einer extremen SMP-Leistung entwickelt, was zu einem äußerst stabilen, leistungsstarken Kernel führt, der in der Lage ist, alle CPU-, Speicher- und I/O-Ressourcen effizient zu nutzen.