elementary OS ist eine benutzerfreundliche Linux-Distribution mit der Pantheon-Desktop-Umgebung. Es ist bekannt für sein elegantes Design und den Fokus auf Einfachheit. elementary OS umfasst seine eigenen Anwendungen und bietet Benutzern, die Wert auf Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit legen, ein zusammenhängendes und optisch ansprechendes Erlebnis. elementary OS basiert auf Ubuntu und wird mit mehreren vorinstallierten hauseigenen Anwendungen geliefert, darunter Fotos, Musik, Videos, Kalender, Terminal und Dateien. Elementary OS folgt einem „Release-When-Ready“-Modell. Veröffentlichungen erfolgen jedoch im Allgemeinen etwa ein Jahr nach der Veröffentlichung der Ubuntu LTS-Version.