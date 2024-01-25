EndeavourOS ist eine auf Arch Linux basierende Distribution, die darauf abzielt, den Arch-Installationsprozess zu vereinfachen. Es bietet ein benutzerfreundliches Installationsprogramm und eine Auswahl an Desktop-Umgebungen. EndeavourOS wurde für Benutzer entwickelt, die die Vorteile von Arch Linux mit einer einfacheren Installation und einem kuratierten Satz an Standardkonfigurationen nutzen möchten. EndeavourOS verfügt über das grafische Calamares-Installationsprogramm, mit dem die Desktop-Umgebungen Xfce, KDE Plasma, GNOME, MATE, Cinnamon, Budgie, LXQt, LXDE und der i3-Fenstermanager installiert werden können. KDE Plasma kann ohne Internetverbindung installiert werden. EndeavourOS begann als Nachfolger von Antergos, einer eingestellten Linux-Distribution, die ebenfalls auf Arch Linux basierte.