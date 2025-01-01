Endless OS ist eine Linux-Distribution, die auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist. Es verfügt über eine benutzerdefinierte Desktop-Umgebung und ist auf Benutzer mit eingeschränktem Internetzugang zugeschnitten. Endless OS umfasst eine Vielzahl vorinstallierter Anwendungen und Inhalte und eignet sich daher für Benutzer in Bildungs- und Offline-Umgebungen. Endless OS basiert auf Debian und wurde von Endless Mobile, Inc, einem amerikanischen Unternehmen für Informationstechnologie, entwickelt. Im Gegensatz zu den meisten Linux-Distributionen verwendet es ein schreibgeschütztes Root-Dateisystem, das von OSTree und Flatpak für die Anwendungsbereitstellung und -aktualisierung verwaltet wird. Die Benutzeroberfläche basiert auf einer stark modifizierten GNOME-Desktopumgebung.