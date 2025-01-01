FreeBSD ist ein kostenloses und Open-Source-Unix-ähnliches Betriebssystem, das aus der Berkeley Software Distribution (BSD) stammt, einer an der University of California in Berkeley entwickelten Version von UNIX. Es wurde erstmals 1993 veröffentlicht und seitdem von einer großen Community entwickelt und gepflegt. FreeBSD ist für seine fortschrittlichen Netzwerk-, Sicherheits- und Speicherfunktionen bekannt, die es zu einer beliebten Wahl für viele der am häufigsten genutzten Websites und die am weitesten verbreiteten eingebetteten Netzwerk- und Speichergeräte gemacht haben. Es unterstützt eine Vielzahl von Plattformen und konzentriert sich auf Funktionen, Geschwindigkeit und Stabilität. Einer der einzigartigen Aspekte von FreeBSD besteht darin, dass es ein vollständiges System verwaltet, das einen Kernel, Gerätetreiber, Userland-Dienstprogramme und Dokumentation bereitstellt.