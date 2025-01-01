Garuda Linux ist eine auf Arch Linux basierende Distribution, die sofort ein benutzerfreundliches Erlebnis bietet. Es umfasst verschiedene Desktop-Umgebungen und Fenstermanager, vorkonfiguriert mit Fokus auf Ästhetik und Funktionalität. Ziel von Garuda Linux ist es, einem breiten Benutzerkreis eine ausgefeilte und optisch ansprechende Arch-Linux-Variante bereitzustellen. Garuda Linux wird mit einem grafischen Installationsprogramm zur einfachen Installation und anderen erweiterten grafischen Tools zur Verwaltung Ihres Systems geliefert. Garuda ist in einer Vielzahl beliebter Linux-Desktopumgebungen verfügbar, einschließlich modifizierter Versionen des KDE Plasma 5-Desktops. Zu den Mindestsystemanforderungen gehören 30 GB Festplattenspeicher, 4 GB RAM und ein 64-Bit-Prozessor.