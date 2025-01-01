Manjaro ist eine auf Arch Linux basierende Distribution. Es bietet ein Rolling-Release-Modell, das sicherstellt, dass Benutzer Zugriff auf die neuesten Software-Updates haben. Manjaro bietet mehrere Desktop-Umgebungen und Fenstermanager, die ein breites Spektrum an Vorlieben abdecken und ein unkompliziertes Arch Linux-Erlebnis bieten. Für Neulinge steht ein benutzerfreundliches Installationsprogramm zur Verfügung, und das System selbst ist so konzipiert, dass es sofort einsatzbereit ist und über folgende Funktionen verfügt: Vorinstallierte Desktop-Umgebungen, vorinstallierte grafische Software-Manager zum einfachen Installieren und Aktualisieren Ihrer Software System, vorinstallierte Codecs zum Abspielen von Multimediadateien, automatische Erkennung der Computerhardware usw.