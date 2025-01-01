Pop!_OS ist eine Ubuntu-basierte Linux-Distribution, die von System76 entwickelt wurde. Es verfügt über die GNOME-Desktopumgebung und wurde mit Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit und Produktivität entwickelt. Pop!_OS ist in erster Linie darauf ausgelegt, mit den von System76 erstellten Computern gebündelt zu werden, kann aber auch heruntergeladen und auf den meisten Computern installiert werden. Pop!_OS bietet standardmäßige Festplattenverschlüsselung, optimierte Fenster- und Arbeitsbereichsverwaltung, Tastaturkürzel für die Navigation sowie integrierte Energieverwaltungsprofile. Pop!_OS bietet vollständige, sofort einsatzbereite Unterstützung für AMD- und Nvidia-GPUs.