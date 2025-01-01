Solus ist eine unabhängige und benutzerfreundliche Linux-Distribution mit der Budgie-Desktopumgebung. Es ist für den Desktop-Einsatz konzipiert und bietet ein optimiertes und optisch ansprechendes Erlebnis. Solus verfügt über ein eigenes Paketverwaltungssystem, eopkg, und eignet sich für Benutzer, die eine kuratierte und zusammenhängende Linux-Desktop-Umgebung wünschen. Solus verfügt über ein Semi-Rolling-Release-Modell, bei dem neue Paketaktualisierungen im stabilen Repository landen. Solus verfügt über eine hauseigene Desktop-Umgebung namens Budgie Desktop.