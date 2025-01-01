Ubuntu Budgie ist eine offizielle Ubuntu-Variante, die die Budgie-Desktop-Umgebung bietet. Es kombiniert die Stabilität von Ubuntu mit dem modernen und benutzerfreundlichen Budgie-Desktop. Ubuntu Budgie eignet sich für Benutzer, die ein ausgefeiltes und optisch ansprechendes Desktop-Erlebnis auf Ubuntu-Basis bevorzugen. Ubuntu Budgie begann als inoffizielle Community-Variante parallel zu Ubuntu 16.04 LTS und wurde als „Budgie-Remix“ bezeichnet. Es wurde schließlich als offizielle Community-Variante von Ubuntu anerkannt und in Ubuntu Budgie umbenannt.