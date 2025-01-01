AlmaLinux es una distribución de Linux de código abierto impulsada por la comunidad que sirve como reemplazo directo de CentOS. Se centra en la estabilidad, la seguridad y el soporte a largo plazo, lo que lo hace adecuado para entornos empresariales y sistemas de producción. AlmaLinux OS es compatible binariamente con RHEL y es propiedad y está controlado por la Fundación AlmaLinux OS sin fines de lucro, administrada por una junta directiva elegida por la comunidad. Las versiones principales suelen estar disponibles entre unos días y unas semanas después de una versión importante de RHEL.