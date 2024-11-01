AnduinOS es una distribución de Linux de código abierto que se basa en Ubuntu. Su objetivo es proporcionar una experiencia familiar para los usuarios que están acostumbrados a Windows, especialmente Windows 11. AnduinOS ofrece una entorno de escritorio GNOME que simula el aspecto y las funcionalidades de Windows 11, incluyendo una barra de tareas centralizada y una apariencia similar a las ventanas de Windows. AnduinOS es conocido por su bajo consumo de recursos, su velocidad y su enfoque en la privacidad y la seguridad. Ofrece una experiencia estable y compatible con el ecosistema de software de Ubuntu. Su objetivo es facilitar el inicio en Linux para usuarios nuevos.