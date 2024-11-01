Bazzite Linux es un sistema operativo de próxima generación centrado en los juegos. Es una imagen personalizada construida sobre Fedora Atomic Desktops, diseñada para llevar lo mejor de los juegos Linux a todos los dispositivos, incluidos los portátiles. Bazzite viene preinstalado con Steam y Lutris, compatibilidad con HDR para GPU AMD y numerosas herramientas desarrolladas por la comunidad para las necesidades de juegos. También ofrece seguridad de clase empresarial con soporte SELinux y arranque seguro listo para usar. Se centra en la compatibilidad de hardware lista para usar, con soporte completo para codificación y decodificación de video acelerada, controladores Nvidia integrados, controladores HID adicionales y más. Bazzite se desarrolló centrándose en brindar una experiencia de juego perfecta, lo que lo convierte en una excelente opción para los jugadores.