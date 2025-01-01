Devuan es una distribución de Linux que se bifurcó de Debian, con el objetivo de proporcionar un sistema compatible con Debian sin systemd. Ofrece una base confiable y estable para los usuarios que prefieren sistemas de inicio alternativos. Devuan está diseñado para mantener la compatibilidad con Debian y al mismo tiempo brindar libertad de elección en los sistemas de inicio. Con el lanzamiento de Debian 8, algunos desarrolladores y usuarios se sintieron alienados debido a la adopción de systemd por parte del proyecto y la posterior eliminación del soporte para otros sistemas init existentes. Esta decisión llevó a algunos miembros de la comunidad Debian a iniciar una bifurcación de Debian sin systemd.