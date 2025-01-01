DragonFly BSD es un sistema operativo gratuito y de código abierto similar a Unix que se bifurcó de FreeBSD 4.8. Fue creado por Matthew Dillon, un ex desarrollador de Amiga y FreeBSD. DragonFly BSD es conocido por sus conceptos de diseño únicos, muchos de los cuales fueron influenciados por AmigaOS. Ha implementado subprocesos de kernel ligeros (LWKT), un sistema de paso de mensajes dentro del kernel y el sistema de archivos HAMMER. Una de sus características clave es HAMMER2, un moderno sistema de archivos de alto rendimiento con instantáneas instantáneas, compresión y deduplicación. DragonFly BSD también incluye kernels virtuales, que brindan la capacidad de ejecutar un kernel completo como un proceso de usuario para administrar recursos o para acelerar el desarrollo y la depuración del kernel. Ha sido diseñado con el objetivo de lograr un rendimiento SMP extremo, lo que da como resultado un kernel extremadamente estable y de alto rendimiento que es capaz de utilizar eficientemente todos los recursos de CPU, memoria y E/S.