Edubuntu era una distribución de Linux centrada en la educación basada en Ubuntu. Edubuntu incluyó una variedad de software y herramientas educativos para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. La distribución estuvo descontinuada durante varios años, pero a partir de abril de 2023, la distribución regresó como una versión oficial de Ubuntu. La distribución viene con muchos softwares educativos preinstalados como Libreoffice, GIMP, LibreCAD, Stellarium, Chemtool y muchos juegos educativos.