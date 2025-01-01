Manjaro es una distribución basada en Arch Linux. Proporciona un modelo de lanzamiento continuo, lo que garantiza que los usuarios tengan acceso a las últimas actualizaciones de software. Manjaro ofrece múltiples entornos de escritorio y administradores de ventanas, atendiendo a una amplia gama de preferencias y brindando una experiencia Arch Linux sencilla. Para los recién llegados, se proporciona un instalador fácil de usar y el sistema en sí está diseñado para funcionar completamente desde el primer momento con funciones que incluyen: entornos de escritorio preinstalados, administradores de software gráfico preinstalados para instalar software y actualizar fácilmente sistema, Códecs preinstalados para reproducir archivos multimedia, Detección automática del hardware de la computadora, etc.