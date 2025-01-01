NixOS es una distribución de Linux única conocida por su enfoque declarativo para la configuración del sistema utilizando el administrador de paquetes Nix. Permite a los usuarios especificar la configuración de su sistema de forma reproducible. NixOS es adecuado para usuarios que valoran un sistema de gestión de paquetes funcional y desean un control preciso sobre la configuración de su sistema. NixOS utiliza un diseño inmutable y un modelo de actualización atómica. Una de las características más distintivas de NixOS es la capacidad de configurar declarativamente todo el sistema. Esto se hace especificando un archivo de configuración que especifica todo el estado del sistema, incluidos los paquetes que deben instalarse y todas las configuraciones y opciones del sistema.