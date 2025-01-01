AlmaLinux est une distribution Linux open source pilotée par la communauté qui remplace CentOS. Il se concentre sur la stabilité, la sécurité et le support à long terme, ce qui le rend adapté aux environnements d'entreprise et aux systèmes de production. AlmaLinux OS est compatible binaire avec RHEL et est détenu et contrôlé par la Fondation AlmaLinux OS à but non lucratif, gérée par un conseil d'administration élu par la communauté. Les versions majeures sont généralement disponibles quelques jours à quelques semaines après une version majeure de RHEL.