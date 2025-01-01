Alpine Linux est une distribution Linux légère et orientée sécurité. Connu pour son faible encombrement, il est conçu pour être efficace, sécurisé et facile à utiliser. Alpine est particulièrement populaire pour les applications conteneurisées et est largement utilisé dans les déploiements Docker. Il n'y a pas de cycle de publication fixe, mais un instantané de Edge est pris tous les 6 mois en tant que version. Alpine Linux n'est pas recommandé pour une utilisation générale sur ordinateur en raison de sa nature allégée.