AnduinOS est une distribution Linux libre et open source basée sur Ubuntu. Son objectif principal est d'offrir une expérience familière et intuitive aux utilisateurs venant de Windows, notamment de Windows 11. Elle propose un environnement de bureau GNOME fortement personnalisé qui imite le style visuel et l'ergonomie de Windows 11, avec notamment une barre des tâches centrée et une esthétique des fenêtres similaire. AnduinOS est reconnue pour sa légèreté, sa rapidité et son respect de la vie privée, tout en offrant stabilité et compatibilité avec le vaste écosystème logiciel d'Ubuntu. Elle vise à faciliter la prise en main de Linux pour les nouveaux utilisateurs.