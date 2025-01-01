BunsenLabs Linux est une continuation communautaire de la distribution CrunchBang Linux. Basé sur Debian, il offre un environnement de bureau Openbox léger et une interface utilisateur simplifiée. BunsenLabs est conçu pour être efficace et convivial, ce qui en fait un bon choix pour les utilisateurs à la recherche d'un système Linux simple et économe en ressources. La distribution se compose de packages de configuration et de ressources installés sur Debian. Des packages multimédia et matériels supplémentaires sont préinstallés pour offrir une meilleure expérience prête à l'emploi.