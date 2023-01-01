Edubuntu était une distribution Linux axée sur l'éducation basée sur Ubuntu. Edubuntu comprenait une variété de logiciels et d'outils éducatifs pour améliorer l'expérience d'apprentissage des étudiants. La distribution a été interrompue pendant plusieurs années, mais depuis avril 2023, la distribution est revenue en tant que version officielle d'Ubuntu. La distribution est livrée avec de nombreux logiciels éducatifs préinstallés comme Libreoffice, GIMP, LibreCAD, Stellarium, Chemtool et de nombreux jeux éducatifs.