Elementary OS est une distribution Linux conviviale qui propose l'environnement de bureau Pantheon. Il est connu pour son design élégant et son accent sur la simplicité. Elementary OS comprend son propre ensemble d'applications, offrant une expérience cohérente et visuellement agréable aux utilisateurs qui apprécient l'esthétique et la facilité d'utilisation. Elementary OS est basé sur Ubuntu et est livré avec plusieurs applications internes préinstallées, notamment Photos, Musique, Vidéos, Calendrier, Terminal et Fichiers. Elementary OS suit un modèle de version une fois prêt. Cependant, les versions surviennent généralement environ un an après la sortie de la version Ubuntu LTS.