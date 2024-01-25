EndeavourOS est une distribution basée sur Arch Linux qui vise à simplifier le processus d'installation d'Arch. Il fournit un programme d'installation convivial et un choix d'environnements de bureau. EndeavourOS est conçu pour les utilisateurs qui souhaitent bénéficier des avantages d'Arch Linux avec une installation plus simple et un ensemble organisé de configurations par défaut. EndeavourOS propose le programme d'installation graphique Calamares capable d'installer les environnements de bureau Xfce, KDE Plasma, GNOME, MATE, Cinnamon, Budgie, LXQt, LXDE et le gestionnaire de fenêtres i3. KDE Plasma peut être installé sans connexion Internet. EndeavourOS a commencé comme successeur d'Antergos, une distribution Linux abandonnée également basée sur Arch Linux.