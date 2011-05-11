Lubuntu est une distribution Linux légère et économe en énergie basée sur Ubuntu. Il utilise l'environnement de bureau LXQt, ce qui le rend adapté aux matériels plus anciens ou aux systèmes aux ressources limitées. Lubuntu offre une expérience utilisateur rapide et réactive, en mettant l'accent sur la simplicité et l'efficacité. Lubuntu a reçu la reconnaissance officielle en tant que membre officiel de la famille Ubuntu le 11 mai 2011. Lubuntu utilisait à l'origine le bureau LXDE, mais est passé au bureau LXQt avec la sortie de Lubuntu 18.10.