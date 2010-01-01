Mageia est une distribution Linux conviviale et axée sur la communauté. Il vise à fournir un système d’exploitation stable et fiable avec les dernières mises à jour logicielles. Mageia prend en charge plusieurs environnements de bureau et convient à la fois à une utilisation sur ordinateur et sur serveur, offrant une expérience flexible et personnalisable à un large éventail d'utilisateurs. Mageia a été créé en 2010 en tant que fork de Mandriva Linux, par un groupe d'anciens employés de Mandriva et plusieurs autres membres de la communauté Mandriva. Mageia propose un très large référentiel de logiciels, tels que des applications de productivité et une grande variété de jeux.