MX Linux est une distribution basée sur Debian qui met l'accent sur la simplicité, la stabilité et les performances. Il présente l'environnement de bureau Xfce et comprend une variété d'outils pour améliorer l'expérience utilisateur. MX Linux est connu pour sa facilité d'utilisation et convient aux utilisateurs qui souhaitent un système d'exploitation fiable et efficace. Le développement de MX Linux est un effort de collaboration entre les communautés antiX et MX Linux. Un support étendu est disponible via des vidéos, de la documentation et un forum très convivial.