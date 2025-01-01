NixOS est une distribution Linux unique connue pour son approche déclarative de la configuration du système utilisant le gestionnaire de packages Nix. Il permet aux utilisateurs de spécifier la configuration de leur système de manière reproductible. NixOS convient aux utilisateurs qui apprécient un système de gestion de packages fonctionnel et souhaitent un contrôle précis sur la configuration de leur système. NixOS utilise une conception immuable et un modèle de mise à jour atomique. L'une des fonctionnalités les plus distinctives de NixOS est la possibilité de configurer de manière déclarative l'ensemble du système. Cela se fait en spécifiant un fichier de configuration qui spécifie l'état complet du système, y compris les packages à installer et tous les différents paramètres et options du système.