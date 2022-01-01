Peppermint OS est une distribution Linux légère basée sur Devuan et Debian. Peppermint est livré avec presque rien d'autre installé que les packages de base nécessaires au fonctionnement du système. Il s’agit d’un système d’exploitation simple, sans pare-feu, navigateur, bureau ou lecteur multimédia. La distribution proposait autrefois un environnement de bureau hybride LXDE/Xfce, mélangeant lxsession de LXDE avec le panneau et le menu d'application de Xfce. À partir de 2022, Peppermint OS est passé à l’utilisation du bureau Xfce, abandonnant les composants LXDE.