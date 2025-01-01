SparkyLinux est un système d'exploitation rapide, léger et entièrement personnalisable basé sur le système d'exploitation Debian GNU/Linux. Il propose plusieurs versions pour différents cas d'utilisation, ce qui en fait un choix polyvalent pour différents utilisateurs. SparkyLinux offre une expérience prête à l'emploi et prête à l'emploi avec un ensemble de bureaux légers légèrement personnalisés. Il a été construit sur la branche « testing » de Debian GNU/Linux, ce qui signifie qu'il propose de nouveaux packages tout en maintenant un équilibre de stabilité.