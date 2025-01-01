Trisquel est une distribution Linux entièrement gratuite et open source basée sur Ubuntu. Il donne la priorité à la liberté des utilisateurs en excluant les logiciels et pilotes propriétaires. Trisquel cible un public varié, notamment les particuliers, les petites entreprises, les établissements d'enseignement, etc. Le projet vise un système logiciel entièrement libre, sans logiciel ni micrologiciel propriétaire et utilise une version du noyau modifié d'Ubuntu, sans le code non libre (blobs binaires). Trisquel propose une édition avec l'environnement de bureau Sugar conçu dans le but d'être utilisé par les enfants pour un apprentissage interactif.